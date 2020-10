De geplangten zweeten Tëleesdebat tëscht de Kandidate fir de Presidenteposten an den USA, Donald Trump an Joe Biden, ass ofgesot.

Dat huet déi zoustänneg Kommissioun an der Nuecht op e Samschdeg eiser Zäit wësse gedoen. De republikanesche Kandidat Donald Trump huet deemno definitiv refuséiert, matzemaachen. Dat well dësen zweeten Debat, aus Sécherheetsgrënn ronderëm de Coronavirus, nëmme virtuell sollt ofgehale ginn.

Den Donald Trump huet iwwerdeems annoncéiert, vun e Samschdeg un erëm Wahlkampf-Visitten uechter d'Land ze maachen. An deem Kader wëll hien um Samschdeg virun 2.000 Leit virum Wäissen Haus schwätzen. An dat obschonn en änlecht Evenement Enn September sech an Tëscht als sougenannt "Super Spreader Event" erausgestallt huet, bei deem sech eng ganz Partie Leit mam Coronavirus infizéiert hunn.