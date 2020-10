A Florida hunn 2 Jeeër eng Riseschlaang ëmbruecht an domadder een neie Rekord opgestallt.

D'Déier ass 5,71 Meter laang, weit 47 Kilo a gouf eng 60 Kilometer vu Miami gefaangen.

D'Autoritéiten hunn erkläert, dass et een "Triumph fir ons Déierewelt a Liewensraum" wier.

Et gëtt ugeholl, datt déi burmesesch Python an den 90er Joren als exotescht Hausdéier a Florida agefouert gouf an an den Everglades ausgesat gouf. Well d'Schlaangen awer keen natierlech Feind hunn, sinn se eng Gefor fir déi lokal Déierewelt.

D'Autoritéite bezuelen de Jeeër Kappgeld, fir se ze fänken.