An Däitschland goufen dem RKI no 7.331 Leit bannent 24 Stonne positiv op de Coronavirus getest. A Frankräich waren et der 30.621.

Fir Däitschland war dëst den héchste Wäert zanter dem Ufank vun der Pandemie. A Frankräich trëtt zu Paräis an an 8 weideren Stied a Regiounen e Freideg den Owend um 21 Auer eng Ausgangsspär a Kraaft. Et däerf een no 21 Auer just nach virun d'Dier, wann een zum Beispill muss schaffen oder wann een eng Urgence huet. Bistroen, Restauranten oder Kinoe mussen da schonn zou hunn. En Donneschdeg goufen iwwer 30.000 Nei-Infektiounen bannent engem Dag gemellt. Och dat ass bei eisen Nopere Rekordwäert.