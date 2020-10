Et géif gewaart ginn, bis 2021 déi néideg Etüden zu der Technologie publizéiert ginn.

Zu Lille gëtt den Ausbau vum 5G-Reseau op Äis geluecht.

De Conseil Municipal huet an der Nuecht e Moratoire ugeholl, deen et méiglech mëscht, de Projet auszesetzen, bis déi néideg Recherchen am Joer 2021 publizéiert ginn.

Op Twitter huet d'Buergermeeschtesch vu Lille, d'Martine Aubry, geschriwwen, dass et wichteg wier ofzewaarden, bis all d'Froe vum Dësch wieren.