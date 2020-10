Méi wéi 360.000 Persoune sinn un de Suitte vum Covid-19 um Kontinent gestuerwen.

A Südamerika an an der Karibik hunn sech zanter dem Ufank vun der Pandemie méi wéi 10 Millioune Mënsche mam Coronavirus infizéiert. Dat geet aus enger offizieller Zielung vun der Noriichtenagence AFP ervir, déi haut publizéiert gouf.

Méi wéi 360.000 Persoune sinn un de Suitte vum Covid-19 gestuerwen. Der Zuel vun den Doudesaffer no, ass dës Regioun déi, déi weltwäit am uergste betraff ass.

Méi wéi d'Hallschent vun den offiziell confirméierte Fäll sinn a Brasilien opgetrueden. Experten huelen un, dass et a Südamerika awer eng héich Donkelziffer gëtt, well et an deene meeschte Länner un Test-Kapazitéite feelt.