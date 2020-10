Nordkorea géif säi Militär fir Selbstverdeedegung an Ofschreckung weider ausbauen, esou de Kim Jong Un.

D'Militärparad gouf am Kader vum 75. Joresdag vun der Grënnung vun der Aarbechterpartei organiséiert. Hei gouf dann och déi nei Interkontinentalrakéit virgestallt, déi éischten Estimatiounen no ronn 24 Meter laang soll sinn, an en Duerchmiesser vun 2,5 Meter soll hunn.

En éischten Test vun der Rakéit kéint ongeféier zu deem Ament geschéien, wann den neien amerikanesche President säi Posten unhëlt.

Nordkorea hat schonn 2017 eng Rakéit getest, déi eng Reechwäit bis op d'amerikanescht Festland hat. Experte ginn dovun aus, dass déi nei Rakéit awer elo esou ausgeluecht soll sinn, dass se de Rakéitenofwiersystem vun den USA ëmgoe kéint.

Ob d'Rakéit just eng Attrapp ass, oder ob et se reell gëtt, kann een awer net soen. Dacks ginn et keng Beweiser dofir, dass d'Waffe vun Nordkorea wierklech funktionéieren, bis se da bei engem Test am Asaz gesi ginn.

Bei der Militärparad waren iwweregens dausenden Zaldoten an Zuschauer dobäi, déi ouni Schutzmasken zu Pjöngjang zesumme komm sinn.