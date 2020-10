Obschonn een sech am Fong op eng Wafferou gëeenegt hat, koum et an der Regioun Bierg-Karabach op en Neits zu Bombardementer op aserbaidschanescher Säit.

Siwe Mënschen si bei den Attacken ëm d'Liewe komm. Wéi den aserbaidschaneschen Ausseminister e Sonndeg de Moien op Twitter schreift, wieren 33 Leit blesséiert ginn, wéi déi armenesch Arméi e Wunnquartier vun der zweetgréisster Stad am Aserbaidschan attackéiert hunn.