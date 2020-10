Matten am Sträit mat Griicheland huet Ankara nees d'"Oruc Reis" an d'Gewässer vum ëstleche Mëttelmier geschéckt.

Vum 12. bis den 22. Oktober wäert d'Schëff ënnerwee sinn. Vum griicheschen Ausseministère heescht et, dass dëst eng "direkt Menace vum Fridden an der Sécherheet an der Regioun" wier. Weider huet Griicheland e Méindeg matgedeelt, dass déi tierkesch Regierung "onzouverlässeg" an "net wierklech" un engem Dialog interesséiert wier. Ankara wier de "gréissten Instabilitéitsfacteur"an där Regioun.

Den Informatioune vun der tierkescher Marinn no wier d'"Oruc Reis" ënnert anerem südlech vun der griichescher Insel Kastelorizo ënnerwee. Am Gespréich mat der griichescher Zeitung "Ta Nea" huet de griichesche Ministerpresident Kyriakos Mitsotakis gesot: " Ech sichen net de Kampf, kee soll dat maachen".

Schonn an de leschte Woche goufen et ëmmer nees Spannungen tëscht Griicheland an der Tierkei. Den 10. August gouf d'"Oruc Reis" eng éischte Kéier an dat ëmstriddent Gebitt geschéckt a gouf vu Krichsschëffer begleet. Am September gouf d'Maschinn zeréckgeruff, deemools huet et vun tierkescher Säit geheescht, dass een "der Diplomatie wéilt eng Chance" ginn.