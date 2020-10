Honnertdausenden Haiser goufen am Zentrum vum Land iwwerschwemmt, eng Dose Leit ginn den Ament nach vermësst.

Wéi et vum vietnameesesche Katastropheschutz heescht, wieren op d'mannst 18 Persounen den Iwwerschwemmungen zum Affer gefall. E weidere Stuerm soll d'Lag am Land elo verschlëmmeren. Besonnesch uerg getraff goufen d'Regioune Quang Tri a Quang Nam. Ënner Waasser stoung och d'Zitadelle zu Hue an d'Stad Hoi An.

Eng 46.000 Persounen hu missen evakuéiert ginn. Per Helikopter goufen eng Partie Fëscher gerett.

Dem statisteschen Amt no sinn zejoert 132 Mënsche bei Naturkatastrophen gestuerwen oder gëlle weiderhin als vermësst.