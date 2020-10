A genee 3 Woche sinn Presidentschaftswalen an den USA.

Bis ewell hätte schonn méi wéi 10 Milliounen Amerikaner gewielt. Dat besoe Chifferen vum US-Elections-Project vun der Uni Florida.

Fréit Wielen ass an den USA schonns op bestëmmte Plaze physesch méiglech, ma och d’Bréif-Wal ass jo schonns am gaangen.

Trump a Beschtform

„Ech kéint jiddereen am Public kussen“...den Donald Trump ass nees do a mécht Walkampf. An hie weist sech a Beschtform.

An engem Fliger-Hangar a Florida ass hie virun e puer honnert Supporteren opgetrueden. Net vill haten eng Mask un oder hunn Ofstand gehalen.

Den amerikanesche President ass kuerz op seng Corona-Infektioun agaangen. Hien hätt et duerchgemaach, lo géife se soen, hie wär immun. Hie géif sech esou staark fillen, datt en an de Public kéint goen a jidderee kusse kéint.

Eng Stonn laang huet säin Optrëtt gedauert an den Trump huet sech wéi gesot an Toppform presentéiert.