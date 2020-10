Am Kader vum internationalen Dag vun der Katastrophepreventioun hunn d'Vereenten Natiounen en Dënschdeg e Rapport verëffentlecht.

Mat Bléck op Naturkatastrophe wéi Äerdbiewen oder Iwwerschwemmunge fuerderen Experte weltwäit besser Fréiwarnsystemer. Ganz nom Motto: "Frot net, wéi d'Wieder wäert sinn, mä wat d'Wieder maache wäert", steet am Rapport ze liesen. Bis ewell verfügen 138 WMO-Memberen iwwert Fréiwarnsystemer, iwwerdeems déi äermste Staaten nach ëmmer ouni auskomme mussen.

Bannent de leschte 50 Joer goufe weltwäit iwwer 11.000 klima- a wiederbedéngt Naturkatastrophe registréiert. De Schued fir d'Weltwirtschaft gëtt op ronn 3,6 Billiounen Dollar geschat. Weider gëtt am Bericht ervirgehuewen, dass d'Heefegkeet an d'Intensitéit u Katastrophen an de leschte Joren däitlech zougeholl huet. Eleng 2018 hunn 108 Millioune Leit no Stierm, Iwwerschwemmungen, Dréchent oder Bëschbränn d'Ënnerstëtzung vun internationalen Organisatioune gebraucht. Bis 2030 ginn Experten dovun aus, dass d'Zuel ëm 50 Prozent zouhuele wäert.

Gläichzäiteg ass d'Zuel vun Doudesaffer zanter 1970 ëm een Drëttel pro Katastroph zeréckgaangen. Dozou bäigedroen hunn a ville Länner Fréiwarnsystemer. Wéi de Chef vun der WMO, de Petteri Taalas, erkläert, dass dës "Viraussetzung fir eng wierksam Reduktioun vum Katastropherisiko an d'Upassung un de Klimawandel" wieren. Et misst een zur richteger Zäit op der richteger Plaz reagéiere kënnen, fir "vill Liewen ze retten an d'Liewensgrondlage vun de betraffene Gemeinschaften ze schützen".