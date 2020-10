D'Presidentschaftswal steet virun der Dier an de Rapper huet seng Kandidatur nach ëmmer net begruewen. En huet säin éischte Werbespot elo verëffentlecht.

De Mann vum Kim Kardashian huet op senge Social-Media-Kanäl de Video gepost mat dem Titel "kanye2020.country we stepping out on faith".

Am Video schwätzt hie virun allem iwwert d'Bedeitung vu Relioun.

De West hat am Juli bekannt ginn, fir de Poste vum amerikanesche President ze kandidéieren. Well hien den Delai fir d'Umellung awer verpasst hat, ass hien a ville Staate guer net bis op de Stëmmziedel komm.