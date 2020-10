Op der Pist däerf een dann de Mond-Nuese-Schutz ausdoen...

Schilift fuere mat Mask... Als 1. däitsch Schigebitt fänkt op der Zugspitze den 13. November d'Saison un. Mat strikte Corona-Mesuren.

Wann ee mam Lift fiert – egal op an der Seelbunn, am Sessel- oder um Schlepplift – muss jiddereen eng Mask un hunn. Just fir d'Kanner bis 6 Joer gëllt dat net.

Op der Pist däerf een dann de Mond-Nuese-Schutz ausdoen. An et muss een annerhallwe Meter zu den anere Skifuerer anhalen.

Och an Éisträich dierft et änlech sinn. Sölden oder Ischgl hu beispillsweis schonn d'Maske-Flicht am oder um Lift annoncéiert.

Zu Ischgl kritt een zum Beispill e Buff mam Skipass geschenkt.