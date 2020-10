An Holland gëlle vun e Mëttwoch den Owend un nei sec Covid-Restriktiounen, déi de Premier Mark Rutte en Dënschdegowend annoncéiert huet.

Caféen a Restaurante ginn zougemaach, an däerfe just nach Take Awaye maachen. Tëscht owes 20 Auer a moies 7 däerf keen Alkohol méi verkaf ginn an den ëffentlechen Konsum dovunner an och vu Cannabis ass och verbueden. Am ëffentleche Raum gëllt d'Maskeflicht.

Et däerf ee just nach 3 Leit bei sech doheem empfänken an Ekippe-Sport fir Erwuessener gëtt och ausgesat. Ëffentlech Verkéiersmëttel wéi Bus a Bunn sollen nëmmen an dréngende Fäll genotzt ginn.

Dat ganzt spillt vun den e Mëttwoch den Owend un a mol fir zwou Wochen.

Méi streng sinn, wier deen eenzege Wee d’Pandemie an de Grëff ze kréie sot de Rutte. Holland hat jo méintelaang eng manner streng Corona-Politik bedriwwen, wat elo also komplett revidéiert gëtt.