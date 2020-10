Grond fir d'Klo ass, datt d'Stephanie Winston Wolkoff mat publizéiere vum Buch géint vertraglech festgehale Verflichtunge verstouss hätt.

D'Wolkoff war nämlech vun 2017 bis 2018 onbezuelte Beroderin vun der First Lady an hat dofir e Vertrag ënnerschriwwen, datt Si déi Saachen, déi Si am Wäissen Haus gewuer gëtt, vertraulech misst behandelen.

Sollt d'Klo duerchkommen, kann de Justizministère all d'Suen, déi mam Buch generéiert goufen, saiséieren.

D'Buch "Melania and Me. The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady" ass am September erauskomm. Ënner anerem weist d'Buch d'Fra vum US-President als Rivalin vun hirer Stéifduechter Ivanka Trump an et gëtt esou duergestallt, wéi wann d'Melania Trump d'Ivanka an hire Mann Jared Kushner ënner anerem als "Schlaangen" bezeechent.

Nodeem bekannt gouf, datt d'Firma vun der Stephanie Wolkoff Millioune vun Dollar ënner anerem fir d'Organisatioun vun der Amtsaféierung vum Donald Trump krut, hat sech d'Beroderin mat der Presidentekoppel iwwerworf.