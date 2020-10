Dëst weist e japanesche Supercomputer. De Risiko sech unzestiechen, ass am Wanter an dréchene Raim méi héich.

D’Resultater vun enger rezenter Etüd vum Fuerschungszenter "Riken" an der Uni Kobe weisen, dass Loftbefiichter d’Infektioune limitéiere kënnen, wa keng Méiglechkeet do ass, d’Fënsteren opzemaachen.

Mam Fugaku Supercomputer hunn d’Fuerscher d’Emissiounen an de Floss vu Virus-Partikele vun infizéierte Persounen an engem Raum gemooss. Bei enger Loftfiichtegkeet vu manner wéi 30% verduebelt sech d'Unzuel vun de Virus-Partikelen an den Aerosolen am Verglach mat enger Loftfiichtegkeet vu 60% oder méi.

Aner Resultater sinn, dass Viséier net esou gutt virun den Aerosole schützen, wéi normal Otemschutzmasken.

Beim Iesse mat puer Leit op engem Dësch ass de Risiko manner héich, wann d’Leit vis-à-vis sëtzen, also net niewenteneen.

Gesondheetsspezialisten hunn erausfonnt, dass de Coronavirus sech an der Loft verbreede kann. Déi amerikanesch Fuerschungszentre fir d’Kontroll an d’Preventioun vu Krankheete (CDC) hunn elo confirméiert, dass Corona-Erreeger stonnelaang an der Loft bleiwe kënnen.

Mam Supercomputer hunn d’Fuerscher zum Beispill gemooss, wéi héich d’Ustiechungsgefor an Zich, Büroen a Klassesäll ass. Wann een an Zich d'Fënsteren opmécht, verduebelt oder verdräifacht sech de Loftzoch, wouduerch dann och de Risk vun enger Vireverbreedung automatesch erof geet.