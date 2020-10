Am Fachmagazin "Proceedings of the Royal Society Journal" gouf e Mëttwoch eng Etüd iwwert de Réckgang vun de Korallen am Great Barrier Reef publizéiert.

D'Auteure vun der australescher Etüd warne viru Schied am Ekosystem, déi duerch d'Äerderwiermung net kënne gestoppt ginn. An hirer Studie hunn d'Fuerscher 4 Joer opgelëscht, an deenen de Koralleriff besonnesch gelidden huet. Eng éischte Kéier gouf de Phenomen vu "Korallebleechen" am Joer 1998 festgestallt, déi lescht goufen 2016 an 2017 registréiert. Déi vun ugangs 2020 goufen an hirer Etüd net berécksiichtegt. Koralle si ganz sensibel Organismen, déi nëmmen a bestëmmten Temperaturberäicher existéiere kënnen. Hëlt d'Waassertemperatur zou, stoussen d'Korallen Algen of a verléieren hir Faarf. Wann dës Situatioun ze laang unhält, stierwen d'Korallen. Als Ursaach vum Ausstierwen hunn d'Wëssenschaftler virun allem de Klimawandel genannt an déi domat verbonnen Erwiermung vun den Ozeaner. Donieft gëtt de Great Barrier Reef duerch Séistären zerstéiert, déi Koralle friessen a sech duerch d'Ofwaasser aus der Landwirtschaft massiv verbreet hunn. Am Joer 1981 gouf den 2.300 Kilometer laange Koralleriff als Weltnaturierwen erkläert wéinst senger eenzegaarteger Natur- an Déierewelt. Soulaang d'Länner hirer Verflichtung aus dem Paräisser Ofkommes net nokommen, fir d'Zäregaser ze reduzéieren, muss domadder gerechent ginn, dass d'Koralle weider ausstierwen, sot den Expert vun der James Cook-University a Co-Auteur vun der Etüd Terry Hughes AFP géintiwwer. Fir sech zum Deel vun der "Bleech" z'erhuelen, brauche séier wuessend Koralle ronn 10 Joer, erkläert den Hughes. Weider sot hien, dass d'Koralle sech méiglecherweis regeneréiere kéinten, wann een d'Äerderwiermung op 1,5 Grad limitéiere kéint.