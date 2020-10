Well hir Bezéiung mat de Vereenegten Arabeschen Emirater a mam Bahrain rëm normal ass, huet déi israelesch Regierung de Bau vun neie Siidlunge accordéiert.

Déi zoustänneg Autoritéit huet um Mëttwoch de Bau vun 2.166 Wunnengen accordéiert, esou e Vetrieder vum israelesche Verdeedegungsminister. Déi lescht 8 Méint war et an der israelescher Siidlungspolitik gréisstendeels roueg.

En Accord fir ronn 2.000 weider Neibaute soll der israelescher ONG "Peace Now" no en Donneschdeg kommen. Mat dësem Schratt géing de Regierungschef vun Israel, de Benjamin Netanjahu, déi faktesch Annexioun vum Westjordanland verfestegen, kritiséiert d'ONG.

An de vëlkerrechtlechen illegalen israelesche Siidlungen am Westjordanland liewe scho ronn 450.000 Mënschen. No der Presentatioun vum ëmstriddene Noost-Plang vum Donald Trump hat de Benjamin Netanjahu an engem international héich ëmstriddene Schratt d'Annexioun vun de Wunnengsgebitter ugekënnegt.

Duerch d'Normaliséierungsofkommen vu September mat de Vereenegten Arabeschen Emirater an dem Bahrain ass Israel obligéiert, d'Annexioun auszesetzen. D'Palestinenser haten d'Eenegungen tëscht de Golfstaaten an Israel als "Verrot un der palestinensescher Saach" verurteelt.

Virun den Eenegunge mat den zwee Golfstaaten hat Israel an der arabescher Welt nëmmen diplomatesch Bezéiunge mat den Nopeschlänner Jordanien an Ägypten. Vill arabesch Länner setzen e Stopp vum Noost-Konflikt viraus, fir diplomatesch Bezéiunge mat Israel ze lancéieren.