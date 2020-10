E Spriecher vum Justizministère huet wësse gedoen, dass dem Parlament nächst Joer soll e Gesetzesentworf virgeluecht ginn.

Domat wéilt ee verhënneren, dass Fraen a jonk Meedercher an de sozialen Netzwierker explizitt Fotoe vum männleche Glidd geschéckt kréien.

An Zukunft soll d'Definitioun vun der sexueller Belästegung erweidert ginn op verbal Belästegung a Belästegung duerch Biller an Noriichten. Dës Dote sollen an Zukunft mat Geld- a Prisongsstrofe vu bis zu 6 Méint bestrooft ginn.

Ëmmer méi Fraen a Kanner ginn am Internet mam Phenomen "cybler-flashing" konfrontéiert, also dem Verschécke vu sougenannten "dick pics". Bei enger Ëmfro vu Plan International aus dem Joer 2020 koum eraus, dass ronn 51 Prozent vun alle Meedercher a jonke Fraen am Internet sexuell belästegt goufen. Befrot goufe 14.000 Persounen. Ronn 25 Prozent vun de Fraen a Meedercher tëscht 15 a 25 Joer krute sexuell Fotoen a Biller geschéckt.