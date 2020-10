Et ware Biller, déi um Ufank vun der Pandemie iwwerall ze gesi waren: Voll Caddien an eidel Regaler an de Supermarchéen.

No e puer Méint hat sech d'Situatioun an de Geschäfter gréisstendeels nees stabiliséiert. Mat Bléck op déi héich Infektiounszuele fänken awer nees vill Leit un, sech doheem anzedecken, well se en zweete Lockdown fäerten.

Sehe leere Regale, angebliche Mangelbilder aus Supermärkten. Nachdem wir im Frühjahr gelernt haben, dass solche Darstellung eines scheinbaren Mangels zum angstvollen Hamstern führen kann.

Machen wir echt jetzt jeden Quatsch nochmal? — Frau Büüsker (@uedio) October 11, 2020

Wéi en däitschen Discounter der „Wirtschaftswoche" géintiwwer erkläert huet, hätte si a verschiddene Regiounen an Däitschland eng liicht Hausse bei der Nofro vun Hygiènesproduite registréiert. Ma net just bei hinnen, mä och an anere Supermarchéë bei eisen däitschen Noperen hätt een e gudde Krack méi Toilettëpabeier verkaf. Artikele wéi Kichepabeier, Nuddelen a Miel goufen dës Lescht och nees a méi grousse Quantitéiten an den Akafsweenche geluecht.

Es geht wieder los: Im Risikogebiet hamstern die Leute Toilettenpapier. pic.twitter.com/OEC2BrXv7P — Boomer Opa Peter Funk (@pefu) October 10, 2020

Sou uerg wéi am Mäerz ass d'Situatioun allerdéngs net. Vill Drogerien a Supermarché-Chaînen an Däitschland kënnen dësen Trend net confirméieren. Bei hinnen hätte sech d'Verkafszuelen net verännert, et géinge keng Unzeechen op Hamsterkeef ginn, steet nach an der "Wirtschaftswoche" ze liesen.