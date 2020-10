Vu Mëtt September bis Mëtt Oktober huet d'Bundespolizei 71.233 Fäll vu sougenannten "Maskenverweigerer" an Zich an op Garë registréiert.

Dat schreiwen d'Zeitunge vum Funke-Mediegrupp en Donneschdeg a beruffe sech op d'Zuele vun der Police-Gewerkschaft GdP.

Well a ronn 200 Fäll Reesender hire Verstouss net wollten agesinn, duerfte si hir Rees net weiderféieren oder hu missen d'Garë verloossen. An 1.124 Fäll goufen d'Autoritéiten informéiert, fir Geldstrofen ze verhänken. Weider heescht et awer, dass sech méi meeschte betraffe Leit der Police géintiwwer verstänneg gewisen hunn.

Am Gespréich mat den Zeitunge vum Funke-Mediegrupp weist sech de GdP-Chef zefridde mam Verhale vun den Awunner. Beim gréissten Deel vun de Bierger géing een Asiicht an Akzeptanz fir d'Corona-Mesurë feststellen, sou de Jörg Radek. Et misst een awer ofwaarden, ob dat och esou bleift, wann d'Lokaler an de Risikogebitter musse méi fréi zoumaachen an d'Maskeflicht erweidert gëtt.

Et wier elo scho virkomm, dass Poliziste bei Kontrollen express ugespaut goufen. Och d'Aggressivitéit de Beamte géintiwwer hätt däitlech zougeholl. Dem Jörg Radek no "dierft dat an den nächste Wochen zouhuelen.