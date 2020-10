Am Zesummenhang mat der Corona-Pandemie hu franséisch Ermëttler d'Wunneng an de Büro vum Gesondheetsminister Olivier Véran duerchsicht.

Och d'Raim vum Generaldirekter fir Gesondheet, Jérôme Salomon, goufen duerchsicht. Dat huet de Ministère en Donneschdeg matgedeelt.

Et géif ëm d'Reprochen ënner anerem vun Doktere goen, datt d'Regierung am Kampf géint d'Gesondheetskris versot hätt a Corona-Tester, wéi och Schutzmaterial ze spéit bereet gestallt hätt.

Franséisch Riichter haten Uganks Juli d'Ermëttlunge géint e puer Regierungsmembere lancéiert. Se riichte sech géint de Premier Jean Castex a säi Virgänger, den Edouard Philippe, sou wéi d'Responsabel am Gesondheetsministère.

De Staatschef Emmanuel Macron ka juristesch net ugesicht ginn. Hien hat no de Kommunalwalen am Juni zouginn, Feeler gemaach ze hunn, ënner anerem am Hibléck op d'Noutlag an den ëffentleche Spideeler, wou et zu Kierzunge virun der Corona-Kris komm war.

Fir en Donneschdeg hunn d'Gewerkschaften d'Spidolspersonal zu Paräis zum Streik opgeruff.

De Premier Castex huet en Donneschdeg de Mëtteg nach Detailer zu der partieller Ausgangsspär bekannt ginn, déi de Macron e Mëttwoch den Owend annoncéiert hat. Ronn 20 Millioune Mënschen sinn zu Paräis an 8 weidere Groussstied betraff.

Wéinst dem sanitären Ausnamezoustand si privat Feiere wéi Hochzäiten a Studentepartyen um ganzen Territoire verbueden. An de Restauranten dierf ee sech nach zu maximal 6 Leit un een Dësch sëtzen. Iwwerall do, wou Public empfaange gëtt, dierf just all zweete Stull besat ginn an do, wou Leit sech beweegen, gëtt d'Zuel vun de Visiteure limitéiert. D'Reegele gëllen elo mol fir véier Wochen.