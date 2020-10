An der Belsch goufen an de leschten 24 Stonnen 8.271 nei Infektiounen registréiert 33 nei Doudesfäll an méi wéi 200 nei Hospitalisatiounen.

Vun e Méindeg un gëllt op den Unien an Héichschoulen an der Belsch nees d'Konzept vum sougenannten "Campus ouni Kontakt". Konkret heescht dat, datt an den Auditoiren am Prinzip nëmmen 1 Sëtz op 5 besat dierf ginn. Et leeft also op 20% Presenzunterrecht eraus. All déi aner Studente sollen d'Coursen digital suivéieren. Praktesch Course sinn ënnert dem "Code orange", dee vun e Méindeg un gëllt, net erlaabt.