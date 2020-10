Déi aktuell Situatioun an Europa géif engem "grouss Suerge maachen" heescht et vum WHO-Regionaldirekter Hans Kluge.

Souwuel d'Zuel vun den Neiinfektiounen, wéi och déi vun de Leit, déi all Dag an d'Spidol ageliwwert ginn, wieren dramatesch. Aktuell hätt ee bis zu dräi Mol méi Neiinfektiounen, wéi zum éischten Héichpunkt vun der Pandemie am Abrëll.

De Coronavirus wier och an Europa op der Plaz 5 vun de Grënn, wisou d'Leit stierwen. Aktuell hätt een nämlech all Dag méi wéi 1.000 Doudesfäll um Kontinent, déi op de Virus zeréckzeféieren sinn. Am Abrëll war déi Zuel däitlech manner héich.

Dofir begréisste de Kluge och, datt op ville Plazen elo nees méi streng Mesuren a Kraaft trieden. Dat wier wichteg an och richteg, well de Virus sech aktuell virun allem an zouene Raim géif verbreeden an dat bei Mënschen, déi sech net un d'Mesuren halen.

Zu der Europa-Regioun vun der WHO zielen 53 Staaten, dorënner och Russland. An där ganzer Regioun gouf et bis elo 7,25 Millioune Fäll a bal 250.000 Doudeger.