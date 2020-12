Vun e Mëttwoch u soll Däitschland an en haarde Lockdown goen. Dat well d'Mesuren, déi bis ewell ergraff goufen, net déi gewënschte Resultater bruecht hunn.

Vun 10 Auer e Sonndeg de Moien u beréit sech d'Bundeskanzleramt mat de Bundeslänner.

Den Text, deen der Noriichtenagence AFP virläit, gesäit vir, dass d'Butteker zougemaach ginn an d'Präsensflicht an de Schoulen opgehuewe gëtt. Supermarchéen an aner essentiell Geschäfter, wéi Drogerien an Apdikten, bleiwe weider op.

Fir Chrëschtdag solle Kontaktbeschränkunge gëllen. Et soll een zwar nach kënnen an der Famill feieren, ma dat awer däitlech méi limitéiert wéi soss. Fir Silvester soll et bundeswäit e Versammlungsgesetz ginn. Dës Moossnamen solle viraussiichtlech bis den 10. Januar gëllen.

Verschidde Medien aus der Haaptstad mellen, dass d'Bundeslänner, déi vun der Union geleet ginn, sech eens wieren, dass vun e Mëttwoch un e komplette Lockdown gëlle soll. Eng grondsätzlech Eenegkeet géing et bis ewell doriwwer ginn, dass et bis den 10. Januar kee Präsensunterrecht an de Schoule soll ginn. Wéi et dann awer mat de Crèchen ass, steet nach op. Wärend d'Kanzleramt dofir ass, dass d'Crèchen och bis den 10. Januar sollen zou bleiwen, wieren d'Bundeslänner dogéint.

Den neie Lockdown an Däitschland huet awer keen Impakt op de Profi-Sport. Och dat gouf e Sonndeg de Moien tëscht Länner a Bund festgehalen. Déi professionell Kompetitioune ginn domat, anescht ewéi a Fréijoer nach, net ënnerbrach. Dat gëllt deemno och fir d'Futtball-Bundesliga. Allerdéngs bleift et dobäi: Spectateuren an den Halen a Stadie sinn weiderhin net erlaabt.