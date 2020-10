U sech sollt dat 2. TV-Duell tëscht dem Donald Trump an dem Joe Biden sinn, wat awer op Grond vum Trump senger Covid-Infektioun ofgesot gouf.

Déi zwee Kontrahenten hu sech dofir bei zwou separaten TV-Froe-Stonnen, de Froen vun de Wieler gestallt. De Biden war beim Sender ABC, den Donald Trump bei NBC.

Dobäi huet een deen aneren natierlech nees attackéiert. De Biden geheit dem Trump weiderhin vir, d’Corona-Kris net eescht genuch ze huelen. Dee behaapt sech weiderhin drop, dass seng Regierung an der Lutte géint de Virus en "super Job, géif maachen".

Dat 3. TV-Duell tëscht den 2 Kandidaten ass bis ewell nach net ofgesot, an ass fir den 22. Oktober geplangt.

Manner ewéi 3 Woche virun de Walen, läit de President Trump an Ëmfroen deels däitlech hannert dem Joe Biden. Landeswäit gesinn sinn et am Schnëtt ronn 10% Differenz, an dat och a besonnesch wichtege Schlësselstaate wéi Pennsylvania oder Wisconsin.