Déi japanesch Regierung wëll méi wéi eng Millioun Tonne radioaktiv verseucht Waasser vum 2011 zerstéierten Atomkraaftwierk an d'Mier lafe loossen.

Japanesche Medien no soll d'Regierung dës Entscheedung deemnächst treffen. D'Ofloosse vum verseuchte Waasser soll da fréistens iwwernächst Joer ufänken.

D'Waasser ass den Ament a ronn dausend Tanke gelagert a gëtt gefiltert, fir d'Radioaktivitéit ze reduzéieren. No dësem Prozess soll am Waasser nëmmen nach de Stoff Tritium dra sinn, dee sech net erausfiltere léisst. Spezialisten no ass Tritium nëmmen a grousse Quantitéite schiedlech fir de Mënsch. Der internationaler Organisatioun fir Atomenergie no, ka Waasser, dat no Richtlinne gefiltert gouf, sécher an d'Mier geleet ginn, ouni, dass Ëmweltproblemer antrieden.

Experten haten der Regierung um Ufank vum Joer proposéiert, dat radioaktiv verseucht Waasser an d'Mier lafen ze loossen. Dëst soll eng sécher Method sinn, déi och bei normalen Atomreakteren benotzt géing ginn. Baueren a Fëscher stelle sech allerdéngs massiv géint dëse Plang. Si fäerten, dass Konsumenten zukünfteg manner Produiten aus der Regioun kafe géingen.

Den Drock op d'Regierung, eng Léisung fir dat verseucht Waasser ze fanne klëmmt, vue dass d'Kapazitéite fir d'Lagerung geschwënn net méi duer ginn.

Zu Fukushima gouf et am Mäerz 2011 no engem schwéieren Äerdbiewen an engem Tsunami dat schlëmmst Atomongléck zanter der Tschernobyl-Katastroph vun 1986. Well de Killsystem ausgefall ass, gouf et an 3 vu 6 Reakteren eng "Kernschmelze". D'Regierung schätzt, dass et ronn 40 Joer wäert daueren, fir d'Schied ze behiewen.