Net vill wann et der Weltgesondheetsorganisatioun nogeet...

An enger rezenter Preprint-Etüd déi um Internetsite vun der Yale-Universitéit publizéiert gouf, kënnt d'WHO zur Konklusioun, datt Remdesivir wéineg bis guer keen Effekt huet. Gepréift gouf ënnert anerem wéi en Afloss d'Ebola-Medikament op d'Stierflechkeet, den Zäitpunkt fir den Asaz vu Beoptmungsmaschinnen an d'Dauer vun der Hospitalisatioun huet.

D'Resultater vun der Etüd vun der WHO déi a bal 500 Klinicken a méi wéi 30 Länner bei Patienten duerchgefouert gouf muss nach vun Experte gepréift ginn. D'Konklusioune vun der WHO stinn am Kontrast zu enger amerikanescher Etüd mat ronn 1000 Patienten déi Uganks des Mounts am „New England Journal of Medicine“ publizéiert gouf. Deemno hätt d'Remdesivir dozou gefouert datt d'Covid-Patiente 5 Deeg éischter nees gesond waren, wéi déi Persounen, déi et net kruten.

De Centre hospitalier hat am Kader vun der europäescher Discovery-Etude Covid-Patiente mat 4 verschiddene Medikamenter behandelt, dorënner Remdesivir an Hydroxychloroquine.