Kuerz virun der US-Presidentschaftswal geet YouTube verstäerkt géint d'QAnon-Beweegung vir, déi Verschwörungstheorie verbreeden an den Trump ënnerstëtzen.

Wéi YouTube matdeelt, solle schonn zéngdausende vu QAnon-Videoe geläscht gi sinn. Kanäl vun der Beweegung, déi mat Gewalt dreeën oder d'Existenz vu Gewaltakten ofstreiden, goufe gespaart.

D'Videoplattform wäert seng Richtlinnen auswäiten, fir Inhalter ze verbidden, an deenen Eenzelpersounen oder Gruppen Zil vu Verschwörungstheorië ginn. Déi sozial Netzwierker Facebook, Instagram an Twitter sinn och scho géint QAnon virgaangen.

D'Beweegung behaapt, dass Amerika vun enger krimineller a satanistescher Organisatioun beherrscht gëtt. Zu dëser Organisatioun solle fréier Presidenten, wéi de Bill Clinton, de Barack Obama an och verschidden Hollywoodstare gehéieren. Vill QAnon-Message sinn antisemittesch a rietsradikal.

QAnon fënnt ëmmer méi Unhänger, mëttlerweil och an Däitschland. Hei taucht d'Symbol vun der Beweegung dacks op Corona-Demonstratiounen op. Vill Unhänger vu QAnon sinn och ouni Beweiser dovun iwwerzeegt, dass de Coronavirus eng Verschwörung wier, d'Mënschen duerch den Asaz vun Impfungen a 5G-Handytechnologien ze beaflossen.

Ënnert de QAnon-Unhänger si vill Leit, déi den Donald Trump ënnerstëtzen. Den US-President hat am August gesot, hie géing net vill iwwer d'Beweegung wëssen, ma d'Unhänger wieren awer Leit, déi hiert Land ganz gär hätten.

Souwuel an Amerika, ewéi och an anere Länner ass an de leschte Méint den Drock op Betriber vu groussen Online-Netzwierker staark geklommen. Si musse géint Haass a Falschinformatioune virgoen. Am Kontext vun der Presidentschaftswal den 3. November gëtt dës Debatt an Amerika ganz intensiv gefouert.