Trotz neier Klassifikatioun vun der franséischer Grenzregioun als Risikogebitt ginn et keng Restriktiounen am Grenzverkéier.

Dëst hunn d'Ministeren aus dem Rheinland-Pfalz, Saarland a Baden-Württemberg an engem gemeinsame Communiqué matgedeelt.

Op kenger vun de Grenzen zu Frankräich, Lëtzebuerg an der Belsch kéint den Alldag an d'Studéieren duerch en neie komplette Lockdown op Äis geluecht ginn, sou d'Ministerpresidenten Malu Dreyer, Tobias Hans a Winfried Kretschmann.

D'Reegel, datt ee sech manner wéi 24 Stonnen an engem Grenzgebitt ophale kann, soll deemno weider bestoe bleiwen.

D'Ministere si sech eens: D'Zesummenaarbecht an der Gesellschaft, Ekonomie, Bildung, Kultur an och am Gesondheetsberäich, déi an de Grenzgebitter besteet, ass besonnesch wichteg. Si stinn an engem enken interregionalen Austausch mat hire Partner a setzen op eng grenziwwerschreidend Bekämpfung vun der Pandemie. D'Bierger solle sech weiderhin bannent 24 Stonne fräi iwwer d'Grenze beweege kënnen.