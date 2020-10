D'Zuel vun den Neiinfektiounen ass am Kanton Schwyz ferm an d'Luucht geschoss.

De Kanton gouf dowéinst och vum Auswärtigen Amt als Risikogebitt agestuuft. Wéi et schéngt, hätt sech de Virus an där Regioun virun allem duerch e Musical ausgebreet. Ronn 600 Spectateure waren op 2 Opféierunge vun engem Jodel-Musical Enn September mat dobäi. Och wann d'Leit opgeruff goufen, Sécherheetsofstand anzehalen, war de Mask deemools net obligatoresch.

Et geet een dovun aus, dass de Virus sech vun der Bün aus verbreet huet. Am Gespréich mam Sender RTS huet den Organisateur Beat Hegner nämlech gesot, dass een 9 Deeg no dem Concert gewuer gouf, dass sech eng Partie Leit ugestach hätten. E Mëttwoch goufen 94 Persoune positiv op de Coronavirus getest. Donneschdes waren et dunn 119 nei Fäll. Mëttlerweil zielt de Kanton Schwyz iwwer 1.230 confirméiert Infektiounen.