Ronn 1,2 Milliounen Tonne gefiltert Killwaasser si schonns an Tanken um Terrain deposéiert ginn. An 2 Joer ass déi maximal Kapazitéit awer hei erreecht.

Obwuel et Protester vun de Fëscher an der Regioun gouf, wëll déi japanesch Regierung gefiltert Killwaasser aus der Ruin vum Atomreakter Fukushima an d'Mier schëdden. De Grond ass, dass op der Plaz selwer geschwë keng Plaz méi ass, fir weidert Waasser ze lageren. Am Joer 2011 ass d'Atomkraaftwierk jo vun engem Äerdbiewen an dono engem Tsunami zerstéiert ginn.

Wéi déi japanesch Medie mellen, kéint et ronn 2 Joer daueren, bis mam Ofleede vum Waasser an d'Mier ugefaange ka ginn.

Obwuel et weltwäit deels üblech ass, kontaminéiert Waasser am Mier ze entsuergen, refuséieren d'Fëscher an d'Awunner vu Fukushima esou Mesuren. Och Südkorea huet sech schonn e puer mol besuergt iwwert d'Suitten op d'Ëmwelt geäussert.