Dat Ganzt ass e Freideg géint 17 Auer an der Géigend vun enger Schoul zu Conflans Saint-Honorine am Departement Yvelines passéiert.

D'Beamten, déi op d'Plaz geruff goufen, hunn den Täter am Nopeschduerf Eragny-sur-Oise erëmfonnt, e puer honnert Meter vun der Schoul ewech. Den 18 Joer jonken Täter war nach ëmmer arméiert, esou dat d'Beamten eng 10 Mol op hie geschoss hunn. Verschidde franséische Medien no huet den 18 Joer jonke Mann dëst net iwwerlieft. Offiziell ass dat awer nach net confirméiert.

Wéi franséisch Medien mellen, soll de Geschichts-Professer am Kader vun engem Cours iwwer Meenungsfräiheet Karikature vum Mohammed gewisen hunn. Dëst hat an der Klass, wéi och an der ganzer Gemeng, fir vill Opreegung gesuergt. An der Suitte gouf de Professer dunn e Freideg virun der Schoul vu sengem 18 Joer ale Mann ëmbruecht a gekäppt. Nach éier d'Police hie fonnt huet, huet den Täter seng Dot an de soziale Medie publizéiert.

Aktuell ass net public, ob de Mann scho vun den Autoritéiten observéiert gouf. De "Parquet national antiterrorist" huet sech dem Fall ugeholl.