D'US-Ratingsagence Moody's huet d'Kreditwierdegkeet vu Groussbritannien ëm eng Stuf erofgesat.

Déi laangfristeg Scholde vum Land géingen d'Bewäertung AA3 kréien, deelt d'Ratingsagence mat.

De Grond wier, dass de wirtschaftleche Pouvoir vu Groussbritannien géing noloossen. D'Aussiichten hätte sech donuieft duerch déi aktuell Pandemie an de Brexit verschlechtert. Et wier och net vu Virdeel, dass et bis ewell fir de Brexit nach ëmmer keen Ofkommes mat der EU gëtt.

De brittesche Premier Boris Johnson huet ugekënnegt, säi Land wier fir en haarden EU-Austrëtt ouni Deal bereet. Mat der neier Bewäertung vun der Ratingsagence läit Groussbritannien elo um nämmlechte Niveau wéi d'Belsch oder Tschechien.