Kengem ass eppes geschitt, ma d'Dot kéint e Lien zu Lëtzebuerg hunn.

Dat schreift op d'mannst de "Républicain Lorrain".

Do heescht et, datt et sech bei der Aktioun zu Nanzeg ëm e Règlement de compte kéint handelen. Wéi et heescht, dass et eng Revanche kéint si fir d'Messerpickerei, déi et Ugangs August zu Péiteng gi war, sou ass am Artikel ze liesen.

Den zweeten August waren zu Péiteng 2 Leit blesséiert ginn.