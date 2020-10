Historesch Victoire fir der Jacinda Ardern hir Labour-Partei. Et ass fir d'éischt zanter Joerzéngten, datt eng Partei déi absolut Majoritéit kritt.

Nodeems 95 Prozent vun de Stëmmen ausgezielt waren, koum d'Partei op 49% vun de Stëmmen, dat stäerkst Resultat vun der Partei zanter 1946. Déi gréissten Oppositiounspartei, déi konservativ Nationalpartei, krut der nëmme 27 Prozent, hiert schlechtst Resultat an 20 Joer.

Elo kann d'Jacinda Ardern ouni d'Koalitiounspartner vu bis elo, déi populistesch New Zealand First an déi Gréng, regéieren.

Déi Gréng hunn der Labour gratuléiert - d'Resultat géif weisen, wéi vill Neiséilänner eng staark, wierklech progressiv Regierung wéilten. Wichtege Facteur war wuel och der Jacinda Ardern hir Krisegestioun - an Neiséiland gouf et bei ronn 5 Milliounen Awunner bis ewell nëmme 25 Doudesfäll wéinst dem neiaartege Coronavirus.

Ma dat war net déi éischt Kris, déi déi 40 Joer al Staatscheffin zanter 2017 huet misse meeschteren. Do war nach d'Terrorattentat 2019 op 2 Moscheeën zu Christchurch, no deem si sech als sensibel a staark Leaderin bewisen huet, an de Vulkanausbroch op White Island, och 2019. D'Neiséilänner huet si mat hirer Krisegestioun op alle Fall méi wéi iwwerzeegt.