Parteien, Federatiounen a Gewerkschaften haten no der Attack op e Geschichtsproff zu den Demonstratiounen zu Paräis an a weidere Stied opgeruff.

No der islamistescher Attack op e Geschichtsproff an der Géigend vu Paräis de leschte Freideg sinn e Sonndeg dausende Leit a Frankräich op d'Strooss gaangen. D'Ermordung vum 47 Joer ale Mann zu Conflans-Sainte-Honorine, dee senge Schüler am Unterrecht Mohammed-Karikature gewisen hat, huet Landeswäit fir Entsetzen gesuergt a vill Leit hu sech solidaresch gewisen.

Zu Paräis hu sech dausenden Demonstranten op der Place de la Republique versammelt. "Nee zum totalitären Denken" an "Ech sinn e Schoulmeeschter" stoung op de Schëlter vun de Leit. Verschiddener haten de franséische Fändel bei sech, anerer hunn d'Nationalhymne ugestëmmt. Eng Partie Participanten hu och Plakater mat de Mohammed-Karikaturen aus der Satirzäitschrëft "Charlie Hebdo" gedroen.

Och a fillen anere Stied hu sech d'Leit versammelt. Zu Lyon goufen den Autoritéiten no 6.000 Demonstrante gezielt, zu Nice waren et der 300. Fir e Mëttwoch gouf eng national Gedenkfeier zu Éiere vum Affer ugekënnegt.

Am Zesummenhang mam Mord vun engem presuméierte Schüler u sengem Proff goufe bis e Sonndeg de Moien 11 Persoune festgeholl, dorënner d'Elteren, de Bopi an e Brudder vum presuméierten Täter. Den Informatioune vum Parquet no gouf och e Papp vun engem Schüler festgeholl. Hie soll sech mam Proff iwwert den Unterrecht gestridden hunn.

De 47-Joer-ale Geschichtsproff hat mat senge Schüler d'Thema Meenungsfräiheet am Cours behandelt an dobäi déi ëmstridde Mohammed-Karikature gewisen. Hie gouf kuerz drop an der Géigend vun der Schoul op oppener Strooss gekäppt, den Täter soll bei der Dot "Allahu Akbar" geruff hunn.