Um Landgeriicht vun Tréier fänkt e Méindeg e Prozess un géint 8 presuméiert Cyber-Krimineller.

Den Ugeklote gëtt Bäihëllef zu iwwer 249.000 Strofdote virgehäit, andeems Si an engem fréiere Bunker zu Traben-Trarbach en Data-Center opgeriicht haten, fir illegal Sitten am Internet an am Darknet ze bedreiwen. An de meeschte Fäll soll et ëm Drogenhandel gaange sinn.

Am Prozess wäert et drëms goen, ob déi 8 Ugekloten am Alter tëscht 25 a 60 Joer vum illegale Verhalen vun hire Clienten woussten, well d’Bedreiwe vun engem Cyber-Bunker u sech net strofbar ass.