E Freideg gouf an der Géigend vu Paräis e Mann op oppener Strooss gekäppt. Als Reaktioun op dës Dot sollen elo iwwer 200 Persounen d'Land verloossen.

Frankräich bereet sech den Ament op d'Ausweisung vun 231 presuméierten Extremiste vir. Wéi international Medie mellen, heescht et aus Policegewerkschaft-Kreeser, dass de franséischen Inneminister Gerald Darmanin dëst e Sonndeg soll an Optrag ginn hunn. Offiziell confirméiert gouf dëst nach net vum Inneministère, als éischt hat "Europe 1" doriwwer bericht.

180 vun de concernéierte Leit wieren den Ament am Prisong, déi aner 51 sollen an den nächste Stonne festgeholl ginn.

Wat war geschitt?

E Freideg géint 17 Auer goufen d'Beamte vun der Police an d'Géigend vun enger Schoul zu Conflans Saint-Honorine am Departement Yvelines geruff. En 18 Joer ale Mann huet säi Geschichtsproff ëmbruecht, nodeems hien am Kader vun engem Cours iwwer Meenungsfräiheet eng Karikatur vum Mohammed gewisen hat. Virdrun hat hien de Schüler gesot, datt si de Raum dierfte verloossen, well hie se net mat dëse Biller schockéiere wéilt.

4 Kilometer vun der Schoul ewech hat d'Police den Täter am Nopeschduerf Eragny-sur-Oise fonnt. Well hie sech de Beamte géintiwwer aggressiv verhalen huet an arméiert war, gouf 10 Mol op hie geschoss. Verschidde franséisch Medien mellen, dass hien dobäi ëm d'Liewe koum. Offiziell confirméiert gouf dëst awer nach net.

Bis ewell goufen 11 Persoune festgeholl. Et handelt sech an der Haaptsaach ëm Leit aus dem Familljekrees vum Ugräifer.