D'Chiffere vun Corona-Neiinfizéierte klëmmt weltwäit. Och an eisen Nopeschlänner spëtzt sech d'Situatioun ëmmer weider zou.

D'Politik versicht mat neie Mesuren a Restriktiounen, d'Verbreedung vum Virus anzedämmen.

Belsch schwéier vun der Pandemie getraff

Bei eise belschen Nopere goufen e Sonndeg ronn 11.000 nei Corona-Fäll registréiert. Zanter e Méindeg gëllt eng Ausgangsspär tëscht Mëtternuecht an 5 Auer moies, Caféen a Restaurante bleiwen déi nächst 4 Wochen zou, d'Leit sollen erëm vun Doheem aus schaffen an dierfen nëmmen nach enke Kontakt mat maximal enger Persoun baussent hirem Stot hunn.

D'Mesurë goufen e Freideg no enger Krisesëtzung annoncéiert, fir „dat Schlëmmst z'evitéieren". E Lockdown wéi am Fréijoer versicht d'belsch Regierung sou gutt et geet ze verhënneren. Mat iwwer 10.000 Doudesaffer bei ronn 11,5 Milliounen Awunner gehéiert d'Belsch zu den europäesche Länner, déi am schwéierste vun der Pandemie betraff sinn.

Zuelen an Däitschland niddreg par rapport zu anere Länner

An Däitschland goufen an de leschte 24 Stonne ronn 4.300 Neiinfektioune registréiert. E relativ niddrege Wäert am Verglach zu de leschten Deeg, deen awer op de Weekend zréckzeféieren ass, wou net all Donnéeë matgedeelt ginn. Am Verglach zu den Zuele vu leschtem Méindeg sinn déi aktuell awer däitlech méi héich. Virun enger Woch ware ronn 2.500 Neiinfektioune gemellt ginn. Den CSU-Chef a bayresche Ministerpresident Markus Söder fuerdert e Méindeg eng Maskeflicht fir Regioune mat héije Corona-Chifferen.

Couvre-feu a Frankräich

Bal 30.000 nei Fäll huet Frankräich e Sonndeg registréiert, 85 Persoune sinn un de Suitte vum Virus gestuerwen. Zanter e Samschdeg um Mëtternuecht gëllt zu Paräis an an 8 anere Stied a Frankräich e Couvre-feu. Tëscht 21 Auer owes a 6 Auer moies dierfen d'Leit net aus dem Haus. Wie sech net un déi nei Restriktiounen hält, muss mat enger Geldstrof vun 135 Euro rechnen.