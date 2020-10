De franséischen Departement Moselle ass alarméiert iwwer d'Fuite vu franséische Soignanten a Richtung Lëtzebuerg.

Dat schreift déi franséisch Zeitung Le Figaro an engem Artikel. D'Erschëpfung vum Personal, déi decouragéierend Aarbechtszoustänn an d'Departen op Lëtzebuerg, wou d'Salairen 2 bis 3 Mol méi héich sinn, géing den Autoritéite vum Departement Moselle Suerge maachen, besonnesch well si zanter leschtem Donneschdeg als zone rouge klasséiert goufen.

«Le Luxembourg débauche de manière très sauvage», sou gëtt am Artikel een Direkter vun de private Spideeler zu Metz zitéiert. Notamment de Bau vum neie Spidol an der Gemeng Esch géing hinne Suergen maachen, do géing vill Personal gebrauch ginn. De Soignants-Beruff géing a Frankräich ëmmer méi un Attraktivitéit verléieren. Souguer een Drëttel vum nei-ausgebilte medezinesche Personal géing direkt op Lëtzebuerg goen.

Et géing een op een Accord tëscht Lëtzebuerg a Frankräich hoffen, sou steet et nach am Artikel.