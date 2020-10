En Donneschden ass den nächsten a leschten TV-Duell tëscht den zwee Kandidaten bei den amerikaneschen Presidentschaftswalen.

A well de leschte Face-à-Face zimmlech chaotesch war, well de Republikaner Donald Trump, den Demokrat Joe Biden déi ganzen Zäit ënnerbrach huet, ginn et elo nei Reegelen.

Sou kréien d'Kandidaten hire Mikro ausgemaach, wann hier Zäit fir ze äntweren eriwwer ass. Esou gëtt sech eng méi ziviliséiert Debatt erhofft, déi de Spectateuren och méi bréngt.

Dat huet d’Kommissioun decidéiert, déi den Debat organiséiert.

Dem Trump säi Walkampf-Manager huet sech iwwert déi Decisioun schonns opgereegt a seet, dat wier reng fir dem Biden e Virdeel ze verschafen.