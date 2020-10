Den U-Boot-Konstrukteur Peter Madsen huet d'Police en Dënschdeg an Otem gehalen, wéi hien aus dem Prisong ausgebrach ass.

Den 49 Joer alen Dän gouf no e puer Stonnen op der Flucht am Viruert Albertslund festgeholl. Dat huet d'Police mëttes op Twitter matgedeelt. Géint 10 Auer moies soll hie fortgelaf sinn, schreift d'Zeitung "BT". Medieberichter no soll hien d'Personal am Prisong mat engem Géigestand menacéiert hunn, deen enger Pistoul geglach huet. Donieft hat hien och eng Geisel geholl. Vun "Ekstra Bladet" heescht et, dass et sech bei der Geisel ëm eng Police-Psychologin soll gehandelt hunn.

Aenzeie sollen iwwerdeems ausgesot hunn, dass hien an engem Liwwerwon ënnerwee war, wéi d'Beamte vun der Police de Gefaangenen ëmzéngelt haten. Hie konnt awer net direkt festgeholl ginn, well hie gedreet hat, eng Bomm bei sech ze hunn.

Virun 3 Joer hat sech d'Kim Wall mam Peter Madsen op sengem U-Boot "Nautilus" getraff, fir eng Reportage ze schreiwen. Een Dag méi spéit gouf d'Fra als vermësst gemellt. Ugangs September 2017 hat hien de Mord un der Journalistin gestanen. Op d'Fro, ob hien d'Schwedin ëmbruecht hätt, huet hien um Telefon geäntwert gehat: "Jo (...) Et gëtt nëmmen ee Schëllegen, an dat sinn ech."

Ufanks hat den Dän behaapt, d'Journalistin sécher u Land bruecht ze hunn. Wéi Läichendeeler vun hir an der Ostsee fonnt goufen, hat hie gesot, si wier bei engem Ongléck u Bord ëm d'Liewe komm an hien hätt d'Läich am Mier entsuergt. An enger anerer Versioun vun der Geschicht hat hien ausgesot, d'Fra wier wéinst engem Drock-Problem plëtzlech u Bord gestuerwen. Bei den Untersuchunge vun der Geriichtsmedezin koum eraus, dass si duerch Stranguléierung oder e Schnatt an der Strass gestuerwe wier. 14 Stéchwonne goufen un der Doudeger fonnt, e puer vun hinnen am Genitalberäich. Wéinst dem Zoustand vun der Läich konnt awer keng genau Doudesursaach festgestallt ginn.

2018 gouf de Madsen schëlleg gesprach, d'Wall sexuell mëssbraucht, ëmbruecht an zerstéckelt ze hunn. Hie gouf zu liewenslaanger Haft verurteelt.