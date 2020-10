Eng éischte Kéier huet sech de Poopst Franziskus fir de Schutz vu gläichgeschlechtleche Partnerschaften ausgeschwat an huet domat en Tabu-Thema gebrach.

"Homosexueller hunn d'Recht an, enger Famill ze liewen," sot hien an engem neien Dokumentatiounsfilm vum russesche Realisateur Jewgeni Afinejewski. De Film "Francesco" hat e Mëttwoch um Filmfestival zu Roum Première.

Weider sot hien, dass een e Gesetz bréicht, dat eng zivil Partnerschaft erméiglecht an d'Koppele rechtlech ofséchert. Och dofir hätt hie sech agesat. "Si si Kanner Gottes, si hunn e Recht op eng Famill."

De Poopst Franziskus ass, am Verglach mat senge Virgänger Benedikt XVI. a Johannes Paul II., fir eng méi offen Haltung géigeniwwer gläichgeschlechtleche Koppele bekannt. Méi wéi eemol war et d'Ausso, agedroe Partnerschafte fir Homosexueller acceptéieren ze wëllen. Homosexueller dierfte wéinst hirer sexueller Orientéierung net diskriminéiert ginn.

Vill Frënn dierft e sech an den eegene Reie net maachen. Der kathoulescher Léier no, wéi vill Kierchevertrieder betounen, ass d'Bestietnes just der Relatioun tëscht fir Mann a Fra virbehalen. Allerdéngs gouf et och do schonn Äusserungen, dass Partnerschaften tëscht Gläichgeschlechtlechen net strikt refuséiert ginn.

De Poopst geet mat senger toleranter, liberaler Meenung e grouss Risk an, ma et ass den éischte Schratt, fir d'kathoulesch Kierch méi progressiv ze maachen. Et ass donieft e staarke Message un all déi Regiounen, an deene sech d'Kierch géint esou Gesetzer ausgeschwat huet.