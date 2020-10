U sech sollt d'Missioun en Donneschdeg op en Enn goen. Déi tierkesch Marinn huet elo awer wësse gedoen, dass ee bis en Dënschdeg verlängere géing.

Mam Gassträit tëscht Griicheland an der Tierkei wiisst den internationalen Drock op Ankara. D'Reprochë vun den Europäer, dass eesäiteg géing provozéiert ginn, ginn zeréckgewisen. E Mëttwoch hat de griichesche Ministerpresident Kyriakos Mitsotakis der Tierkei "imperialistesch Fantasien" virgeworf.

Vun tierkescher Säit heescht et en Donneschdeg, dass et keng Léisung fir d'Problematik géing ginn, wann déi concernéiert Länner hir "maximalistesch a feindséileg Politik" net ännere géingen.

Zanter leschter Woch ass d'"Oruc Reis" nees am ëmstriddene Gebitt am Mëttelmier ënnerwee, südlech vun der griichescher Insel Kastelorizo. Schonn am August gouf d'Fuerschungsschëff an dës Gewässer geschéckt, fir no Gas ze sichen.

Beim EU-Sommet leschte Freideg haten d'EU-Staats- a Regierungscheffen zu Bréissel un d'Tierkei appelléiert, déi nei "eesäiteg a provokativ Aktiounen" sinn ze loossen. Donieft gouf op en Neits d'Solidaritéit mat Griicheland an Zypern am Gassträit betount.