Den 22. Oktober hat de fréieren Tennisspiller Rendez-vous virun engem Londoner Geriicht. Him gi Verstéiss géint Insolvenz-Oploe reprochéiert.

Dem Boris Becker gëtt zur Laascht geluecht, Verméigen an Héicht vun op d'mannst 1,3 Milliounen Euro verheemlecht ze hunn, dorënner Geld an Immobilien. Donieft soll hie verschidde Konte falsch oder guer net uginn hunn. Am grousse Ganze gëtt hien an 28 Punkten ugeklot.

Fir en Deel vu senge Scholden ze begläichen, hat hien zejoert 82 Erënnerungsstécker aus senger Tennis-Karriär versteet. Pokaler, Medailen oder Aueren hunn am Kader vun enger Online-Auktioun de Besëtzer gewiesselt.

Viru Geriicht huet déi 52 Joer al Tennis-Legend op onschëlleg plädéiert. Hätt hie sech en Donneschdeg als schëlleg bekannt, hätt hie bis zu 7 Joer Prisongsstrof riskéiert. Elo kënnt et zu engem Prozess, deen nächst Joer am September ufänke soll.