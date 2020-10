Dem Snowden, dee fir den US-Geheimdéngscht geschafft huet, dreet a senger Heemecht e Prozess wéinst Verrot vu Geheimnisser.

En Donneschdeg koum vu sengem Affekot d'Nouvelle, dass hien eng dauerhaft Openthaltserlabnes a Russland kritt. Am Gespréich mat AFP huet den Affekot Anatoli Kutscherena gesot, dass d'Erlabnis vum 37 Joer ale Mann verlängert gouf op eng onbefristen Dauer.

Am Joer 2013 hat hien dausende streng geheim Dokumenter iwwer d'Iwwerwaachungspraktike vun US-Noriichtendéngschter publizéiert. Dunn ass hien ënnergedaucht an a Russland geflücht. D'USA reprochéieren him Spionage a soen, hie wier eng Menace fir déi national Sécherheet.

U sech géing de Snowden nees gären an d'USA zeréckgoen, awer just ënnert der Konditioun, do e faire Prozess gemaach ze kréien. Am August hat den Donald Trump eng méiglech Begnodegung vum fréiere Geheimdéngscht-Mataarbechter ugedeit.