Ënner anerem wäert de Mikro vun deem jéineschen, deen grad net d'Wuert huet, ausgemaach ginn.

Annerhallef Woch virun de Presidentiellen an den USA, treffen an der Nuecht op e Freideg de President Donald Trump a säin demokrateschen Erausfuerderer Joe Biden an engem leschte politesche Showdown openeen. Bei dësem zweeten a leschten Face-a-Face sollen ënnert anerem d'Lutte géint de Coronavirus, de Klimawiessel an déi bannenzeg Sécherheet am Fokus stoen.

Trump vs Biden / De Reportage vum Claude Zeimetz

Sou Zeene sollen et net méi ginn. Duerfir gëtt an dësem zweeten a leschten Debat tëscht Trump a Biden och de Mikro vun deemjéinegen ausgemaach, dee grad net d'Wuert huet. Op d'mannst fir déi zwou Minutten, déi all Kandidat pro Themeblock ze gutt huet. Ze vill nach sinn déi chaotesch a mat Amenter carrement penibel Reiwereien a perséinlech Beleidegunge virun engem Milliounepublic an engem iwwerfuerderte Journalist an de Käpp.

An der Nuecht op e Freideg um dräi Auer eiser Zäit soll et also op der Belmont-Universitéit zu Nashville méi wärend 90 Minutten ëm d'Saach goen. Woubäi am oppenen Deel vum Debat dierfte sech de Republikaner an den Demokrat op en Neits nees an d'Wuert falen.

Moderéiert gëtt dëse Face-a-Face vun der NBC-Journalistin Kristen Welker, déi och d'Sujete festgeluecht huet. D'Lutte géint Corona, amerikanesch Familljen, Ethnien an Amerika, de Klimawiessel, bannenzeg Sécherheet a Leadership. Den Donald Trump huet d'Journalistin schonn am Virfeld als "fierchterlech" an "komplett parteiesch" kritiséiert, well hir Elteren Demokrate sinn.

Donieft huet de Chef vum Wäissen Haus och op en Neits dem Joe Biden seng Famill a virop säi Bouf frontal attackéiert wéinst Affären, an déi den Hunter Biden a China an an der Ukrain verwéckelt wier. Fir de Republikaner ass den Debat déi lescht grouss Chance, fir säi Retard an de Sondagen op de fréiere Vizepresident opzehuelen.

Den zweeten Debat tëscht béide Politiker war ausgefall, well den Donald Trump no senger Corona-Infektioun refuséiert hat, sech engem virtuelle Face-a-Face ze stellen. Amplaz dovunner ware béid Kandidaten zäitgläich op separate sougenannten Townhall-Meetingen opgetrueden.