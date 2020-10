Den zweeten a leschten TV-Debat tëscht dem Donald Trump an dem Joe Biden dës Nuecht war vill méi disziplinéiert a sachlech wéi den éischten.

Et gouf nei Reegelen. Déi Zwee ware gebiede sech net géigesäiteg z'ënnerbriechen. Dat hu sech och gemaach a sech gréisstendeels op d'Froe vun der Moderatrice agelooss, déi ganz souverän war.

Wärend der éischter Äntwert zu engem vun de 6 Theme war dann och dem Géigekandidat säi Mikro ëmmer aus.

Gestridde gouf iwwer d'Coronakris, de Klimawandel a Rassismus. Perséinlech Attacke gouf et och dës Kéier.

Trump a Biden hunn e komplett verschiddent Bild vun hirem Land gezeechent. Ganz ënnerschiddlech sinn hir Usätz an der Corona-Kris. Den Trump koum och ouni Mask op d'Bün, de Biden demonstrativ mat.

Den Trump wëll keen zouent Land méi, keng Lockdown. „D'Medezin dierft net méi schlëmm si wéi de Problem selwer.“

Den Donald Trump iwwert Covid19

Den Joe Biden iwwer Covid19

Den Trump huet e puer Mol China d'Schold gi fir de Virus, an datt en an d'USA an an Europa komm ass.

Een vun de Sujete war de Klimaschutz, wou den Joe Biden annoncéiert huet, dass d’USA sech nees wéilten un d’Ziler aus dem Paräisser Klimaaccord halen, sollt hien d’Wäisst Haus iwwerhuelen.

Den Donald Trump huet sech selwer eng Bonne note ausgestallt, fir seng Klimapolitik, an dem Biden reprochéiert, der Wirtschaft massiv ze schueden, sollt hie wëllen manner op fossil Brennstoffer setzen.

Zolidd unenee gerode sinn déi zwee Kandidate fir d’Presidentielle vum 3. November iwwerdeems beim Thema Migratiounspolitik. Wuel bei kengem anere Sujet leien d’Positioune vun deenen zwee esou fundamental auserneen.

Trump / Biden iwwer Migratioun

Den Joe Biden huet dann den Trump e Rassist genannt. Deen huet gekontert, hie wär déi am mannste rassistescht Persoun am ganze Raum.