Infektiounszuelen an Europa hu sech bannent 10 Deeg méi wéi verduebelt. En Donneschdeg ass d'Zuel vun neie Fäll eng éischte Kéier op iwwer 200.000 komm.

A Frankräich gouf et 41.622 Neiinfektiounen an de leschte 24 Stonnen, dat der 15.000 méi wéi den Dag virdrun. Domadder gouf et bis elo 999.043 Corona-Fäll an eisem Nopeschland. Doudeger gouf et der 34.210, e Plus vun 162.

En Donneschdeg huet de franséische Premier d'Ausgangsspär ëm 38 Departementer erweidert, dorënner och de Grand Est, Meurthe-et-Moselle a Bas-Rhin. 46 Millioune Mënschen (vu 67) si betraff.

Italien huet och en neien Héchststand vun Ustiechungen: iwwer 16.000.

Portugal huet regional Lockdowns decidéiert.

An Däitschland ginn et nees iwwer 11.000 Neiinfektiounen.

Update am Morgen: Alle bestätigten #Coronavirus - #Neuinfektionen in Deutschland. Recherchieren Sie hier die aktuelle Lage in allen 401 Stadt- und Landkreisen: (aktualisiert am 23. Oktober 2020, 4:36 Uhr) #Covid19DE

Impfung nach dëst Joer?

D'Bild-Zeitung schreift, datt an Däitschland scho konkret Preparatioune lafen, fir méiglech Impfungen nach dëst Joer.

60 Impfzentre wéilt een an Däitschland opbauen, d’Regierunge vun de Bundeslänner wären ugeschriwwe ginn. Déi däitsch Firma Biontech stéing kuerz virdrun, fir e Vaccin autoriséiert ze kréien. De Gesondheetsminister Jens Spahn soll d'Gesondheetsministeren aus de Länner doriwwer informéiert hunn an eventuell kéint nach virum Enn vum Joer geimpft ginn.